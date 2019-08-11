На грани…Почему Мэрилин Керро бросила Москву и стала продавщицей?

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Сейчас девушка-экстрасенс зарабатывает на жизнь продажей браслетов.

30-летняя Мэрилин Керро прославилась в России благодаря своим сверхъестественным способностям. Эстонская ведьма три раза занимала второе место в телепроекте «Битва экстрасенсов», а также 4 года была девушкой Александра Шепса, другого, не менее известного медиума. Однако теперь Мэрилин Керро бросила Москву и переехала жить обратно в Эстонию, где вместе с мужем Марком Александром Хансеном воспитывает общего сына, а также ждёт рождение второго малыша. Дело в том, что бизнес, а именно магазины магических товаров в Москве и Самаре, после разрыва отношений с Шепсом остались за Александром, а сама Мэри не имеет на них юридических прав, хотя девушка и внесла на открытие одного магазина два млн рублей.

Также после расставания Керро находилась на грани нервного срыва, поскольку на неё усилилась критика в соцсетях – фанаты были недовольны, что Мэри бросила любимчика публики Александра Шепса. По этой причине залечивать душевные раны девушка решила на родине, где живут её самые близкие люди. Боле того, Керро открыла собственный бизнес и буквально стала продавщицей. Через свою официальную группу в одной из социальных сетей Мэрилин продает браслеты, которые делает собственными руками. Стоимость таких браслетов ручной работы составляет 6 тысяч рублей. Согласно описанию, подобные украшения способны приносить удачу и пользу своим владельцам.