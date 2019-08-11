Бородина пьёт и веселится, пока её дети находятся в «опасности»

Сегодня, 03:26

Ссоры с мужем, загульная жизнь, измены – всё это складывается в негативную атмосферу для воспитания детей.

Ксения вновь отправилась в кафе на встречу с подругами, что можно заметить в Instagram ведущей. Молодая мама пьёт и веселится, пока её дети находятся в «опасности». Об этом говорит выход Бородиной в свет без своего спутника жизни – Курбана Омарова.

Муж Ксении часто играет в семье роль сиделки с детьми, пока ведущая находится на работе или вечеринках. Кто бы что ни говорил, но подобный расклад вещей способен довести Омарова до ярости из-за чувства злости на собственную супругу.

Возможен исход, что Курбан «украдёт» детей, ведь мама о них почти не заботиться, пропадая на работе и светских мероприятиях. Всю основную работу выполняет няня и Омаров.

К тому же, на многих видео Ксении с мужем заметно его угрюмое и уставшее лицо, в то время пока Бородина смеётся. Складывается впечатление, что брак ведущей «Дом-2» находится на грани разрыва.

Недавно у ведущей были замечены припухлости на лице и большое потемнение под глазом, после чего Ксения не показывалась лишь в крупных солнцезащитных очках, а потом и вовсе не появлялась в кадре. Солнца, кстати, в тот день тоже не было. Нельзя отрицать, что это последствие ссоры супругов.