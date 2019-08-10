Водонаева испугала фанатов «цементной мордой» после неудачных инъекций красоты

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Лицо Алены надулось и окаменело, нос распух, а глаза превратились в щелки.

Российская телеведущая Алена Водонаева опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию, которая ужаснула подписчиков. Дело в том, что лицо девушки выглядит так, будто Алена больше никогда не сможет поменять его выражение и ей придется жить с вечно приоткрытым ртом и сузившимися глазами.

По всей видимости, эффект «каменного» лица появился после неудачных инъекций красоты и Алена Водонаева пополнила ряды знаменитостей, пострадавших в погоне за молодостью. Глаза модели заметно сузились, аккуратный когда-то нос стал похож на картошку, а кожа вздулась и стала напоминать маску.

«Алена! Что с лицом? Оно не выражает никаких эмоций, не хочу обидеть, но это какая-то цементная морда! Вы с пластикой переборщили? Или это уколы ботокса? Что случилось?» – испугались повергнутые в шок фанаты. Водонаевой остается только надеяться, что максимум через девять месяцев ботулотоксин рассосется и черты девушки примят прежний вид.