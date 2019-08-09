гнусьподПутина...Крид попал «в рабство» к миллиардерам из-за баснословных долгов

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Егора могли заставить «петь под дудочку власти», чтобы отработать 250 млн рублей, которые за него заплатили лейблу Black Star.

Егор Крид собирается выступить на фестивале Meat&Beat, который пройдёт в Парке Горького уже завтра, 10 августа. Среди либеральной публики ходит мнение, что этот фестиваль организован с единственной целью — отвлечь москвичей от согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, который пройдёт в то же время на проспекте Сахарова.

Естественно, как только стало известно об участии рэпера в «провластном» концерте, в него тут же полетели обвинения в продажности и не поддержке «честных выборов».

Егор попытался оправдаться перед подписчиками. Он сделал пост в Instagram, где перечислил множество причин своего присутствия на мероприятии.

Однако отмазки Егора выглядят сшитыми белыми нитками: если он действительно поддерживает оппозиционных кандидатов, то мог отказаться от участия и выбрать любой другой день для компенсации отменённого концерта.

Возможно, Криду просто захотелось лёгких денег, но всё же вероятнее, истинная причина его прогибания много глубже: рэпер просто не смог отказать представителям власти. Ведь кое-кто из них, по слухам, помог Егору безболезненно выйти из лейбла Black Star.

Считается, что «откуп» за Булаткина Тимати получил от приближённого к власти миллиардера, с женой которого рэпер находится в тёплых отношениях. Уточняется даже уплаченная сумма: 250 млн рублей.

Скорее всего Крид провластным концертом просто отрабатывает баснословные долги, которые не смог бы выплатить иным способом. То есть рэпер практически попал в рабство к другу Путина.

И теперь словами «я не лезу в политику» Егор пытается усидеть на двух стульях, сохранив лояльность своих оппозиционно-настроенных слушателей. Впрочем, даже от этих его слов настойчиво веет хэштегом #гнусьподПутина.