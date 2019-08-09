И Корчевников туда же: ведущий «доводит» гостей своего шоу ради рейтингов

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В этом можно убедиться, посмотрев выпуски «Судьбы человека», где звезды как на подбор плачут. Видимо, непопулярные герои в другом амплуа не привлекают аудиторию.

С 2017 года Борис Корчесвников является бессменным ведущим ТВ-программы «Судьба человека», которая выходит в эфир на канале «Россия-1». Гости рассказывают под прицелами камер о самых сокровенных историях, которые зачастую сопровождаются слезами.

Однако зрители стали отмечать, что шоу часто развивает свой вектор в трагическом аспекте. Звезды постоянно плачут и рассказывают о самых неприятных моментах своей жизни. При этом на такие откровения провоцирует своих гостей сам Корчевников.

Особенно ярко бросается в глаза случай с Мариной Федункив. 47-летняя актриса не могла спокойно рассказывать о тех временах, когда работала ночным воспитателем в детском доме. С искренним участием она сопереживала судьбе каждого ребенка. Но Борис как будто не замечает душевной боли Федункив и «добивает» ее фразой: «Вы тогда сами мамой хотели стать…»

Марина Федункив в программе «Судьба человека»

Аналогичная история прослеживается и в выпуске с участием Ирины Безруковой. Корчевников нарочно подталкивал актрису говорить о смерти сына. Конечно, эта тема не оставила женщину равнодушной, и она расплакалась. Но ведущий вновь, невзирая на трагизм ситуации, не останавливается, а, напротив – продолжает углублять разговор.

Ирина Безрукова в программе «Судьба человека»

Столь тяжелой истории не оказалось у Валентины Рубцовой, но ведущий «Судьбы человека» нашел выход. Он стал расспрашивать актрису о коллеге, а точнее – о раке Андрея Гайдуляна. И добивается своего – гостья плачет.

Зрители негодуют – неужели воспитанный и интеллигентный Корчевников туда же? Погнался за рейтингами? Действительно, складывается впечатление, что Борис специально «доводит» гостей шоу ради того, чтобы удержаться на федеральном телеканале. Ведь если проанализировать звезд, которые становятся участниками «Судьбы человека», то можно обратить внимание, что чаще всего это люди в годах – поколение, которое уже не так интересно современной молодежи. Поэтому приходится идти на ухищрения вроде трагизма, который привлекает внимание публики, а значит и рейтинг.

Отсюда можно сделать вывод, что «грязные» приемы не чужды никому (особенно в сфере шоу-бизнеса).