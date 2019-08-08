Разведенная Водонаева «подкатывает» к мужчинам Бузовой

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Алена положительно оценила фигуру тайного поклонника Ольги. В надежде переманить красавца?

Ольга Бузова и Алена Водонаева одни из самых ярких и известных участниц телепроекта «Дом-2». Во времена их пребывания на шоу девушки были злейшими врагами. Не редкостью являлись и драки между ними.

Со временем, выйдя за периметр, Бузова и Водонаева примирились и даже стали поддерживать дружеские отношения. Однако Алена время от времени при удобном случае опускает едкие комментарии в адрес Ольги. То ведущая «Дома-2» ведет себя неправильно в делах семейных, то не обладает никакими талантами, отмечает Водонаева. К слову, бывшая участница телепроекта заявляет, что и поет она лучше своей «подружки» Бузовой.

В последнее время между девушками держались стабильные и ровные отношения. Но эксцентричная Водонаева пошатнула это положение.

Вчера Бузова опубликовала интригующий пост в своем Инстаграме. На фотографии певица обнимает мужчину, приживая его к себе. Определить личность неизвестного не удается, так как он стоит спиной к камере. Но загадочного спутника Ольга называет «мой».

Мужчина с модной прической заинтересовал разведенную Водонаеву. И она, не теряя времени, публично «подкатила» к незнакомцу, отметив его привлекательную фигуру.

Скорее всего, Алена, расценив, что все романы Бузовой преимущественно носят пиар-характер, решила не придерживаться норм морали и не строить из себя «порядочную подругу». Ведь в борьбе за личное счастье все средства хороши. А значит можно попытать счастье и обратить на себя внимание успешного красавца. Ведь карму «разлучницы» Алена уже имеет, поэтому терять ей нечего.