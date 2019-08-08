Либо я, либо она? В причине разрыва Наргиз и Фадеева уличили Серябкину

MALFA запретил петь Закировой свои песни на концертах и в одностороннем порядке разорвал контракт с певицей без объяснения причин.
Недавним скандалом обернулось признание Наргиз Закировой в своей социальной сети о том, что лейбл MALFA, и в частности, Максим Фадеев сообщил организаторам ее концерта, что Наргиз Закирова больше не имеет права выступать с его песнями. Певица была не удивлена, а шокирована, ведь она была не просто участником лейбла, а членом семьи. Наргиз приходила на все праздники, была подругой его супруги и дарила самые тёплые подарки на все семейные мероприятия. Самые нежные чувства выражал Максим Фадеев о своей подчиненной и говорил, что она ему самый близкий человек по духу.
Самым обидным моментом в этой истории стал тот факт, что Фадеев, словно трус не сообщил это напрямую Наргиз, а предпочел сделать подлянку за день до тура по стране. Причины он не назвал, лишь пояснил, что контракт разрывается, песни остаются лейблу, а Наргиз не имеет никаких прав на выступление с песнями лейбла.
«Они уходят с тем, с чем пришли ко мне», - говорил Фадеев. А значит по большому счету нищими. Первый конфликт, возникший между Закировой и Фадеевым выпал на признание Елены Темниковой, что Ольга Серябкина уже много лет спит с Фадеевым. Вероятно, между участницами лейбла произошел очень серьезный конфликт, ведь Наргиз примерная семьянинка и не один раз говорила о том, что семья Фадеева пример для подражания.
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Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤
А фигура Серябкиной-разлучницы, вероятно, сильно задел принципиальную Закирову и Наргиз высказала Оле все, что о ней думает. И Ольга, и Наргиз оби дороги Максиму, но пришлось сделать выбор. По видимости, он выбрал ту, которой подарил группу SEREBRO, бесплатно пишет песни и спонсирует все ее творчество – Оле Серябкиной. Появилась версия, что вопрос перед продюсером встал ребром: либо я, либо она? Сейчас в причине разрыва Наргиз и Фадеева уличили Серябкину. Складывается впечатление, что MOLLY не захотела делить своего (хоть и женатого 28 лет) мужчину с другой более талантливой и перспективной женщиной. Невероятный голос Наркиз Закировой, ее подача, манера исполнения – она собирала полные стадионы, битком набитые концертные залы и срывала весь куш для лейбла MALFA. Очевидно, что в скором времени мы услышим песни Наргиз в исполнении Серябкиной, но будет ли это качественным исполнением и соберет ли она полный стадион? В том, что между Фадеевым и Серябкиной существует связь у подписчиков не осталось уже никаких сомнений.
Об этом говорит тот факт, что сначала Фадеев назвал в честь нее группу: Серебро – Серябкина О., потом объявил, что она новый продюсер группы, отдал ей все песни и группы, и те, которые для нее написал, а когда Темникова стала невольным свидетелем их близости – выгнал ее, не отдав ей ни одной песни, которые Лена тоже писала для SEREBRO. Многие припомнили ему и тот факт, что Полина Гагарина отказала Максиму в близости и была также удалена с лейбла. Тогда девушке исполнялось 16 лет, она была напугана столь дерзким предложением своего продюсера, сообщает Экспресс-газета.
Именно по этой причине Полина и Максим столько лет даже не здороваются. В российском шоу-бизнесе Максима Фадеева уже давно не называют добрым дедушкой Морозом, для своих бывших подчиненных он стал настоящим злым Карабасом Барабасом, поскольку он отбирает все, с чего начиналась и росла карьера его артиста и требует близкого общения с красивым полом.