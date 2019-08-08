Алименты после ДНК: Тимати и Анастасия Решетова отписались друг от друга в сети

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По всей видимости, пара рассталась перед самыми родами. Тимати узнал правду?

Пару месяц назад пользователей сети шокировала, новость о беременности Анастасии Решетовой. Дело в том, что о прекрасном положении стало известно, когда у модели был внушительный объём живота. Позже модель поведала, что рожать ей предстоит в конце августа. Только вот по будущим родителям не заметно, что они вместе готовятся к рождению малыша. Тимати отдыхает один в пятизвездочном отеле в Турции, а Решетова, то и дело, что зарабатывает на рекламе в сети. Больше всего насторожил тот факт, что Тимати и Анастасия Решетова отписались друг от друга в Instagram.

Неужели накануне появления малыша на свет, пара разругалась в пух и прах? Вероятно, произошло, что-то серьёзное. В сети неоднократно появлялась информация о том, что Решетова носит под сердцем ребёнка не от Тимати.

Сама модель, тоже «прокололась» на волнении, когда написала длинный пост в Instagram: «…Я волновалась немного, но сразу успокоилась, когда на электронном табло показался срок в неделях. Это ни какие-то непонятные полоски, это четкие данные - как раз то, что нужно было мне в этот момент волнения. Теперь я точно знаю, когда именно в моей жизни произошло маленькое чудо».

Именно тогда хейтеры заметили неладное: «Так написала, что так волновалась пока не увидела срок 3 недели, будто до этого с кем то другим терлась и распереживалась от кого забеременела, а когда увидела срок, то прям выдохнула», «Тест словно сверка отца по неделям», - комментировали подписчики.

Есть ещё одно предположение, что пара рассталась по причине ветрености Тимати, об этом Решетову тоже предупреждали в сети. Если речь идёт о второй версии причины расставания, то Тимати будет платить внушительные алименты, на содержание ребёнка. Впрочем, на такие алименты беззаботно будет жить не только малыш, но и его мама. Правда есть вероятность того, что Тимати согласится платить алименты только после ДНК-теста.