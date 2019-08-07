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Об изменах певца своей девушке Насте сообщает инсайдер в его Instagram.

По сообщению инсайдера (работника аэропорта) стало известно, что Тимати полетел на отдых не только с друзьями, но и в компании какой-то эффектной длинноногой брюнетки, внешне похожей на представительницу из модельного бизнеса. Похоже, история повторяется с точностью в несколько лет. Если вспомнить, по какой причине расстался Тимур Юнусов и Алена Шишкова, то все становится на свои места. Шишкова забеременела Алисой, а когда у девушки были последние месяца родов стало известно, что Тимати гуляет с моделью Анастасией Решетовой. Решетова узнала об этом уже когда Алисе исполнилось около полугода. Пара рассталась, а Настя заменила Алену. Именно по этой причине, мама Тимати и не любит Анастасию – она считает ее разлучницей, поскольку в жизни Симоны произошла та же история, когда уходил отец Тимура. Но вот еще одна деталь, Анастасия Решетова, вероятно не верила в бумеранг и что зло всегда возвращается, и похоже стала и сама жертвой любвеобильного Тимати.

Пользователи пишут, что Настю настигла карма. Инсайдер сообщает: «Решетова сидит в Москве, а он с собой очередную бабу потащил. Длинноногая брюнетка, модель какая-то. Работаю в аэропорту, на это …… насмотрелась, то Киркоров с Басковым, то Лазарев с мужиком. Тимати в личный самолет заказал дорогущее шампанское, фрукты и сладкое. Наборчик-то женский. А девка у него вычурная, на Решетову похожа чем-то. Только что живота нет беременного, а лицо все сделанное, губы на пол лица и очки на пол лица».

Если верить словам очевидца, то пока беременная Решетова «тухнет» в Москве, Тимати гоняет по курортам с новой моделью. И, действительно после того, как Настя объявила о своей беременности (где-то 6 месяцев), Тимати стал больше времени проводить в компании друзей, кататься на курорты, больше увлекаться серфингом и «жариться» на заграничном солнышке.

А в это время, глубоко беременная и не замужняя Настя постит милые фотографии живота и своего котенка в соцсети и мечтает, чтобы певец уделили ей хоть несколько часов своего драгоценного внимания. Похоже, основатель лейбла Black Star обманывает своих женщин также, как и своих бывших участников лейбла.

Комментарии и информация взята с личной странички певца.