«Жир подъехал» или как Алёна Водонаева продолжает скрывать свою беременность

Сегодня, 21:00

Звезда словно боится, что хейтеры сглазят такого долгожданного второго ребенка.

В народе есть ряд поверий, согласно которым нельзя рассказывать о важном предприятии, замысле, намерении, а иначе оно обязательно сорвется. Именно поэтому даже о беременности нельзя рассказывать никому, гласит примета, и, видимо, это примету отлично знает экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева. Уже сейчас у нее видны очевидные изменения фигуры в виде большого живота, но участница реалити-шоу продолжает скрывать свою беременность.

При этом тактику сокрытия правды Алёна выбрала очень специфическую – она не надевает просторные балахоны, не избегает фото в полный рост, а даже напротив выпячивает пузо. Однако вместе с этим уверено и смело заявляет, что «переела» или «жир подъехал». Впрочем, уловка явно рассчитана на тех, кто совсем не знает Водонаеву, которая до мозга костей помешала на худобе и всегда всех осуждала за лишний вес.

Такой человек в принципе панически боится съесть лишнее, чтобы не поправиться. Живот Алёны может быть скорее вздутия из-за голода, чем последствием переедания. Однако куда более вероятным кажется то, что Водонаева просто ждет ребенка. Недавно она развелась со своим предыдущим мужем, и, судя по всему, времени зря не теряла.