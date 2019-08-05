Сдают нервы? Ногти Ивлеевой превратились в «обкусанные отростки»

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Виниры поставила, а на маникюр сходить забыла.

Недавно Настя Ивлеева сообщила своим поклонникам в Instagram, что сходила на необычный шопинг. Вместо одежды известная Интернет-звезда купила детский блокнот для девочек с замком и светящуюся ручку. Радости Анастасии не было предела. Она сразу стала показывать покупки поклонникам и, одновременно с этим, засветила ногти в неприглядном состоянии. Они превратились в «обкусанные отростки». Сложилось впечатление, что дело не просто в некачественном маникюре. Скорее всего, телеведущая имеет вредную привычку грызть ногти, из-за чего страдает ее лак.

Возможно, что Ивлеевой сдают нервы. Внезапно обрушившаяся популярность, участие в нескольких проектах и, как сообщают СМИ, проблемы с парнем Элджеем могли сделать ее жизнь неспокойной. Кроме того, недавно стало известно, что ее программа AGENT SHOW номинирована на премию «ТЭФИ». Естественно, Анастасия переживает и по этому поводу.

Стоит отметить, что во время интервью у журналиста Юрия Дудя Настя рассказала, что сделала виниры на зубы из-за своего статуса. По ее мнению, публичные люди должны выглядеть соответствующе, правда, испорченный маникюр говорит совершенно об обратном. Сама звезда обратила внимание на свои ногти, но не увидела в этом ничего странного.