Торчащие ребра и впалый живот – Дочь Маликова экстремально похудела

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«Накормите, пожалуйста, девчонку», - пишут фанаты в соцсети Instagram.

19-летняя дочь популярного российского певца Дмитрия Маликова продолжает свои летние каникулы. На этот раз Стефания отправилась на морскую прогулку, где и устроила небольшую фотосессию для своего микроблога в Instagram. Девушка позировала в купальнике и хвасталась «новой» внешностью, которую не совсем оценили интернет-пользователи. Дело в том, что многих поклонников напугали торчащие ребра и впалый живот у Стефании. И правда, невооруженным глазом заметно, что девушка сильно похудела, если не сказать экстремально.

Сама дочь знаменитого певца так не считает и на тревожные сообщения поклонников о своей худобе отвечает: «На самом деле, нет. Просто так встала».

Не исключено, что девушка могла сбросить вес из-за рекламных контрактов, ведь Стефания активно участвует в фотосессиях и пробует себя в роли настоящей модели. Также по слухам у девушки появился новый состоятельный бойфренд и именно ради него юная особа могла ограничить свое питание и активно начать заниматься спортом. По словам Стефании, тренажерный зал она посещает уже ровно год. Именно тогда примерно и появилась первая информация в Сети о новом избраннике девушки.