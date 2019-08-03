Хейтеры «втоптали в грязь» новый имидж Стеши Маликовой: «Лоб занимает 50% площади лица

Сегодня, 13:20

Травля девушки достигла невиданных масштабов.

Дочь Дмитрия Маликова каждой своей публикацией в Instagram вызывает весьма большой ажиотаж. Стеша разместила новую фотографию: девушка, судя по всему, решила немного скорректировать свой стиль, выбрав для фото нехарактерный для себя лук — черный топ и синие джинсы.

«Задумалась о бренности бытия…шучу, думаю, какую пиццу буду есть на ужин», — Стефания, сама того не ведая, дала команду «фас» своим ненавистникам. Хейтеры, уже по привычке, не смогли проигнорировать новую публикацию девушки и просто «втоптали в грязь» новый имидж Стефании Маликовой: «Не пойму, лицо почему такое широкое? Сама вроде стройная», — начала одна из подписчиц. «Какая странная форма головы: лоб занимает 50% площади лица», — обсуждение вдруг заиграло новыми красками.

Стоит заметить, что ранее дочь Дмитрия Маликова «ловили» на использовании фотошопа, а сейчас, обнажив талию, Стеша наверняка ожидала услышать комплименты в своей адрес. Но чуда не случилось, так как недоброжелатели с новой силой обрушились на затравленную девушку. Стефания регулярно выкладывает новые фотографии и, судя по всему, ведет достаточно активный образ жизни, но хейтеры и не думают униматься.