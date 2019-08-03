Бровь отклеилась, лицо перекосило или что делали с Барановской в Камбодже?

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Внешний вид ведущей, приехавшей с отдыха, напугал даже самых стойких пользователей сети.

Недавно Юлия Барановская ездила отдыхать в Камбоджу. Очень интересно, чем руководствовалась многодетная мать, когда выбирала место отдыха с детьми. На протяжении всего путешествия дети и сама Юля неоднократно подвергались опасности. Удивляться не чему, большую часть времени семья находилась на экскурсии в джунглях. И вот результат: левый кончик брови торчит в сторону, словно отклеился, лицо перекосило, в местах кажется припухшим, возможно от укусов насекомых. Появились воспаленные прыщи, а под глазами расположились грязно-синие круги. Таким внешним видом, Юля напугала даже самых стойких пользователей сети.

«Юлечка, что с Вами? Выглядите мягко говоря не очень», «Юля, что с лицом? Такие синяки и опухшее слегка», - комментировали пользователи сети. А теперь справедливый вопрос: Что делали с Барановской в Камбодже? Бросали на неделю в джунгли? Или она сама упала с лианы, на которой недавно каталась?

Скорее всего, виновата лиана, недавно Барановская выставила видео на котором «покарает» растение. Пугает еще один факт, что по приезду с отдыха Юля ещё не выставляла фотографии своих детей, страшно подумать, что могло случиться с ними в коварной Камбодже.