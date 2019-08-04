Давно разведены: Королёва и Тарзан зарабатывают деньги на семейной идиллии

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Это многое объясняет, например, почему муж Королёвой открыто проявляет влечение к актрисе Яне Кошкиной.

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса оказалась в центре обсуждения. Наташа Королёва и Сергей Глушко (Тарзан) вместе 16 лет. Они периодически выставляют совместные фото и видео в Instagram, демонстрируя идиллию в семейной жизни. Но недавно, поклонники заострили внимание, что на безымянном пальце Наташи Королёвой уже давно нет обручального кольца. Складывается впечатление, что супруги давно разведены. Но это не основное доказательство, кольца не носят многие. А вот свободные отношения, которые присутствуют в звёздной паре, заставляют задуматься. Так например, Тарзан без стеснения лайкает фотографии пышногрудых красоток, среди которых была его коллега по театру Мария Горбань и актриса Яна Кошкина.

Разве может любящий муж так унижать свою жену? К счастью или к сожалению, Горбань замужем, а вот Кошкина, как раз находится в активном поиске. Поэтому, Тарзан часто лайкает её фотографии, дабы обратить на себя внимание. Что касается Наташи Королёвой, то певица тоже не скучает. 46-летняя «ягодка» с удовольствием катается на руках у других мужчин и флиртует с молодыми коллегами. Недавно, певица оказалась в сантиметре от страстного поцелуя со Стасом Пьехой.

Все эти факты говорят об одном, Королёва и Тарзан зарабатывают деньги на семейной идиллии. Пользователи сети уважают пару за то, что им удалось сохранить любовь на протяжении 16 лет. Поэтому, подписчиков у звёзд огромное количество. От смешных видео и милых фото, поклонники приходят в восторг, что безусловно поднимает рейтинг страницы. А на этом можно хорошо заработать, что собственно говоря и делают Наташа с Сергеем. На светские мероприятия супруги тоже не ходят, вероятно, потому, что боятся быть рассекреченными. Насколько долго они смогут «играть» семейную пару это дело времени.