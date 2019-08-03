«Спонсор» вернулся к жене? Волочкову заподозрили в связи с женатым бизнесменом

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Балерина была готова разрушить чужую семью, но что-то пошло не так.

На днях, подписчики Волочковой вспоминали про загадочного мужчину, которого так тщательно скрывала балерина. Еще зимой Анастасия неустанно твердила, что она счастлива со своим любимым. Однако, поклонники могли лицезреть только ноги её избранника. На вопросы, почему она не показывает лицо своего суженного, балерина отвечала, что он не публичный человек. А в программе: «Осторожно, Собчак!» прима добавила, что её любимый бизнесмен. Тогда же, Волочкова решилась показала ведущей своего загадочного ухажера. Собчак отметила, что мужчина на фото восточной внешности и достаточно брутальный.

Спустя несколько месяцев после выхода программы, «ноги любимого» перестали появляться на странице балерины в Instagram. Сопоставив все факты, хейтеры заподозрили Волочкову в связи с женатым бизнесменом. Для аналогичного примера: модель Виктория Лопырёва скрывала своего избранника долгое время. На вопросы подписчиков, по какой причине она не показывает своего молодого человека, модель отвечала, что он не публичный человек, а бизнесмен. Знакомая ситуация? Спустя время, фоторепортерам удалость запечатлеть беременную Лопырёву с тем самым загадочным бизнесменом. Им оказался Игорь Булатов. Вице-президент компании ГК «Ташир». У мужчины была жена и двое детей. А теперь вновь вернёмся к Волочковой. Почему балерина, которая любит выставлять свою личную жизнь на показ, так тщательно скрывала своего «спонсора»? Неужели, непубличный человек не может сфотографироваться со своей любимой? Странная отговорка, для тех, кто хочет что-то скрыть. Так может «спонсор» просто вернулся к жене?