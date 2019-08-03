Спасибо за встречу? Прохор Шаляпин провёл время с эффектной красоткой

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Виталина в прошлом… В отместку, обиженная пианистка погрузилась в воспоминания о бывшем муже

Некогда влюбленные друг в друга Прохор и Виталина испытывают удар судьбы. В сети неоднократно появлялась информация о расставании звездной пары. Совместных фотографий, как это было в начале отношений, молодые люди не выставляют, а недавно Цымбалюк-Романовская призналась, в том, что это временная разлука. Только вот Прохор не упускает момента свободы. Недавно, он выставил фотографию, на которой рядом с ним была очаровательная девушка. Она же написала: «Спасибо за встречу». Что? Спасибо за встречу? Неужели, пока Виталина «распиналась» перед подписчиками и уверяла в том, что между ней и Прохором любовь, Шаляпин успел провести время с эффектной красоткой. Именно так! Ею оказалась, бывшая участница «Фабрики звёзд» Виктория Колесникова. Прошло много лет, бывшая блондинка отныне брюнетка, но это ничуть её не испортило. Наоборот, Виктория стала ещё краше, безусловно, Прохор не сдержался, чтобы не встретиться с коллегой.

Где проходила встреча, и на какой волне, остается загадкой. По всей видимости, Виталина в ярости. Пианистка выставила фотографии бывшего мужа, наверняка для того, чтобы позлить Прохора. Только вот певец, вряд ли найдёт время, чтобы смотреть страницу Виталины. Ведь вокруг столько красивых девушек.