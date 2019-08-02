Простил гулящую Навку? Ради спасения брака Песков повторил медовый месяц

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Предполагаемые измены фигуристки вынудили пресс-секретаря Путина взять отпуск и отправится с женой на Сардинию.

Татьяна Навка — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, мать 2 детей, организатор многочисленных шоу и бизнесвумен. А также разрушительница семей и предполагаемая коррупционерка. Не удивительно, что с такой двуличной женщиной сложно построить брак даже одному из самых дипломатичных мужчин страны — пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Журналисты заподозрили Навку в измене с Петром Чернышёвым. Даже если эти предположения окажутся не верны, факт остаётся — в семейном гнезде Песковых не всё гладко.

Возможно именно ради спасения брака Песков и решил повторить медовый месяц на Сардинии, где они с Навкой праздновали заключение брака в 2015 году. Инсайдеры опубликовали фотографии Дмитрия на отдыхе, куда он отправился с женой на годовщину свадьбы. Неужели он простил гулящую?

По слухам, пресс-секретарь арендовал виллу стоимостью 200 тыс. евро в неделю. Это чуть больше его годовой зарплаты, однако на этом мы не будем заострять внимание. Предположим, что дорогостоящий отпуск оплатила жена-миллионерша.

Правда, в таком случае попытки Дмитрия вытащить Татьяну из объятий Петрова вряд ли увенчаются успехом — всё-таки мужчина должен быть добытчиком в семье и зарабатывать больше жены. А учитывая, что Навка на семь лет моложе Пескова и объективно выглядит лучше, можно смело утверждать — всё идёт к разводу, и романтические жесты Дмитрия уже не смогут спасти брак.