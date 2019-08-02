Уволят с «Первого канала» или почему Максим Галкин молчит о близких отношениях с Дроботенко?

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Именно детское шоу «Лучше всех» не позволяет Галкину признаться в тесных связях с юмористом из «Смехопанорамы».

Слухи о том, что Максим Галкин и Сергей Дроботенко состояли в близких отношениях, пока вместе работали в юмористическом шоу Евгения Петросяна ходят уже давно. Рейтинговые СМИ писали об этом еще в начале 2000-х. Юмористы жили вместе, ели с одной тарелки и спали в одной постели, сообщает «Экспресс-газета». Настолько близкие друзья практически прекратили свое общение после того, как Максим женился на Алле Борисовне.

На свадьбе своего друга Сергей Дроботенко не был, о чем и сам признался в интервью. И в замок в Грязях он практически не приезжает, с Максимом они пересекаются исключительно в Москве. Как признается Дроботенко, с Аллой он не общается, а в ее доме – ему не комфортно находится. Объясняя это тем, что она звезда и певица номер один, а он просто знакомый Максима. Но, вероятно, ситуация здесь совершенно в другом – Пугачева не хочет видеть рядом бывшего любовника своего мужа. Сергей с обидой вспоминает, что Алла даже не здоровается с Дроботенко, делая вид, что просто не заметила. Зная стальной характер Примадонны – в это вполне можно поверить. Но больше всего многих волнует вопрос: Если Сергей не скрывает близких отношений с Галкиным, то почему молчит о них сам Максим?

Оказывается, на это есть свои причины. Не для кого не секрет, что на протяжении нескольких лет Максим Галкин ведет детскую передачу на «Первом канале». У него не плохо получается общаться с детьми, и он действительно замечательный отец. Но возможное признание в том, что он состоял в нетрадиционных связях с Дроботенко может поспособствовать увольнению Галкина с канала. Ведь репутация мужчины-гея, который ведет шоу для детей не старше 10 лет – это серьезная заявка не только на увольнение, но и на тщательное расследование правоохранительными органами.

Как сообщает «Экспресс-газета», Максим Галкин до сих пор ездит отдыхать с Сергеем на Кипр, где сейчас пытается получить гражданство и уже приобрёл дом стоимостью 600 тысяч долларов. Алла Борисовна на Кипр практически не выезжает и свой отдых в основном проводит в Риге у Лаймы Вайкуле, пока Максим отдыхает с Дроботенко на Кипре.

Очень странное общение двух близких друзей получается, не правда ли? Стоит отметить, что актер Алексей Панин признался, что Галкин давно был уличен им лично в гомосвязях, еще до встречи с Аллой. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.

«Если я расскажу о всех гомосеках «Первого канала», начнется скандал», - признался Панин.