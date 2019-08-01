Новый любовный треугольник? Постродовая депрессия Заворотнюк толкнула Чернышева в объятия Навки

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Об этом можно судить по поведению звезд. 48-летняя «няня Вика», подарив дочь мужу, стала жить аскетично. В то время как супруг проводит все свое время с красавицей-фигуристкой Татьяной.

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк подарила мужу – Петру Чернышеву, дочь. Девочку назвали Мила. Для 48-летнего фигуриста это первый ребенок. Актриса же уже имеет двух взрослых детей от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

После того как Мила появилась на свет, «няня Вика» приостановила свою творческую карьеру, посвятив себя семье. Однако вскоре она перестала поддерживать и простые социальные контакты, забросив даже свой инстаграм-аккаунт.

Поклонники Анастасии каждый день мониторят ее фан-клуб и личную страницу, но новых новостей нет уже несколько месяцев. Это натолкнуло на мысль о том, что Заворотнюк одолела постродовая депрессия.

Вывод неудивителен. Ведь решиться на беременность в 47 лет – очень рискованный шаг. Кроме того, супруг постоянно пропадает на работе в обществе одной из самых обворожительных фигуристок – Татьяны Навки. А это уже как минимум два серьезных повода для развития депрессивного состояния.

На фоне такого положения дел в Сети подозревают, что в отечественном шоу-бизнесе образовался новый любовный треугольник. Чернышев находит утешение в объятиях Навки, чтобы скинуть груз гнетущей обстановки дома, уверены интернет-пользователи.

Данную версию подтверждает слишком близкое общение Татьяны и Петра. Уже долгое время Навка во всех своих ледовых шоу выбирает в качестве исполнителя главной роли именно мужа Заворотнюк. А роль возлюбленной главного героя, конечно же, исполняет сама. Хотя в Сети многие отмечают, что ей уже не по возрасту играть юных девушек.