«Навоз Star» или как Крид и Satyr опустили Тимати «ниже плинтуса»

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Жмых, MC Кеша, Эй'Вань, MC Иваныч и Грек. Певец изрядно подшутил над всеми участниками лейбла.

2 недели назад вышел клип Егора Крида на песню «Сердцеедка». За столь короткий промежуток времени видео успело набрать более 25 миллионов просмотров. Новая команда, нестандартный подход и, главное, сатирический смысл, открыли певца с совершенно другой стороны. Стоит отметить, что многих фанатов интересует не только результат работы, но и сам процесс создания. Поэтому Крид выставил видео, как проходили съемки и какие курьезные ситуации произошли за это время.

Идею песни и клипа придумал Крид, сотрудничая с популярным блогером Ильей Шабельниковым (псевдоним Satyr). Одна из шуток из ролика затронула бывшего работодателя Егора. Они опустили Тимати «ниже плинтуса», начав «создавать» собственный лейбл. В качестве выдуманных артистов были выбраны актеры клипа, которые играли роль алкоголиков. Название тоже было подобрано громкое – «Навоз Star». Судя по тому, что Илья – мастер сатиры, этим названием они хотели задеть Юнусова.

Кроме того, каждый из «алкоголиков» получил свой псевдоним по типу артистов Black Star. Жмых, MC Кеша, Эй'Вань, MC Иваныч и Грек – чем ни команда нового лейбла Егора? Его настрой и растущая популярность доказали, что и без руководства Тимати он не теряет лидирующие позиции среди российских артистов.