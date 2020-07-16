В США продают 27-летний Honda NSX по цене Bentley Continental GT

Вчера, 12:24

Пробег японского спорткара достиг 50 000 км.

Фото: Honda NSX Type R, источник: Honda

В американском городе Майами продают Honda NSX Type R 1993 года выпуска в идеальном состоянии. За 27-летний японский спорткар с пробегом в 50 000 км хотят выручить 285 000 долларов или 20 000 000 рублей по текущему курсу. Такая цена сопоставима со стоимостью топовой Bentley Continental GT в России.

Honda NSX Type R являлся модернизированным спорткаром с самыми современными на то время материалами. Но 27-летний «японец», который продают в США, получил большое количество изменений. Инженеры ради облегчения массы авто убрали все лишние детали. Таким образом машину избавили от шумопоглощающего материала, грунтовки, гидроусилителя руля и стереосисиемы.

Помимо того, доработанная модель лишилась кондиционера, «запаски» и части электронного оборудования. Снижению массы автомобиля способствовали и появление тонкого остекления и карбоновых сидений.

Далее инженеры оснастили Honda NSX Type R алюминиевыми опорами кузова, облегченными амортизаторами и пружинами, новыми воздухозаборниками и коваными колесными дисками. Такие «ухищрения» привели к снижению массы авто на 120 кг.

Фото: экстерьер и интерьер Honda NSX Type R, источник: Honda

Под капотом японского спорткара расположился 3-литровый 6-цилиндровый мотор на 276 лошадиных сил, который работает вместе с 5-позиционной МКПП. Этот двигатель разгоняет автомобиль до первой «сотни» за 4,9 секунды. Как уже упоминалось, 27-летний «японец» продают за 285 000 долларов или 20 000 000 рублей по актуальному курсу – получается, что авто 1993 года сопоставима с ценой топовой Bentley.