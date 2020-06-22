Renault Koleos Black Edition представлен в Австралии

22-06-2020, 06:00

Среднеразмерный кроссовер получил новую лимитированную версию.

Фото: Renault Koleos Black Edition, источник: Renault

Французская компания Renault представила специальную версию Renault Koleos в Австралии, которая предлагает тематические доработки черного цвета за дополнительную плату. «Колеос» в модификации Black Edition ограничен тиражом в 400 экземпляров.

Как отметили журналисты издания Motoring, Renault Koleos в версии Black Edition получил ряд эстетических особенностей, среди которых выделяют 19-дюймовые темно-серые колесные диски из легкосплавного материала, глянцевые стойки крыши, зеркала дверей, пороги и внутреннюю отделку черного цвета. Кузов французского кроссовера в специальном издании предусматривает окраску в серый, черный и белый цвета.

Технические параметры французского кроссовера не изменились — под капотом Renault Koleos расположится прежний 2,5-литровый мотор на 171 лошадиную силу, сочетающийся с вариатором, передним и полным приводом на выбор.

Стандартное оснащение «Колеоса» включает 7-дюймовый тачскрин мультимедийной установки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, светодиодные противотуманные фары с опцией поворота, систему экстренного торможения, ассистент контроля за рядностью движения, систему отслеживания слепых зон, камеру заднего обзора и задние парктроники.

Фото: Renault Koleos, источник: Renault

Покупателям Renault Koleos Black Edition обойдется от 36 990 долларов, или 2 568 000 рублей. Однако доедет ли французский кроссовер в таком исполнении до России, пока неизвестно.