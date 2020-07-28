Hyundai опубликовала официальные рендеры Elantra N-Line 2021

Вчера, 13:14

Автомобиль обзаведется 201-сильным мотором.

Фото: Hyundai Elantra N-Line 2021, источник: Hyundai

«Хендэ» расширяет линейку спортивных модификаций своих моделей. Компания опубликовала официальные рендеры Elantra N-Line 2021.

Судя по фото, седан выглядит агрессивно.

В передней части появились массивные линии капота, острые фары и черная решетка радиатора с большим воздухозаборником. Бампер установлен между двумя воздуховодами.

В профиль видны 18-дюймовые колесные диски из алюминия, штамповки, измененный подоконник и боковые юбки. Корма обращает на себя внимание двойными патрубками выхлопной системы и диффузором.

Hyundai Elantra N-Line могут оснастить 1,6-литровым турбодвигателем на 201 лошадиную силу. Ходят слухи, что движок станет работать в паре с 8-позиционной DCT.

Фото: Hyundai Elantra N-Line 2021, источник: Hyundai

О выходе новинки в продаже пока неизвестно. Доберется ли седан до российских дилеров, тоже умалчивают.