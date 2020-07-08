Эксперты рассказали, как выбрать Volkswagen Golf IV с пробегом

8-07-2020, 13:01

Автомобиль славится износостойким салоном, надежными двигателями, но отличается солидным возрастом.

Фото: Volkswagen Golf IV, источник: Volkswagen

В числе автомобилей VAG популярностью славится Volkswagen Golf IV, который расходился по всему миру миллионными тиражами. Эксперты VistaNews проанализировали отзывы автолюбителей на форуме Drom.ru и рассказали, как выбрать немецкий хэтчбек четвертого поколения с пробегом.

Кузов

Четвертый «Гольф» получил оцинкованный кузов, изготовленный из прочного металла — как отметили эксперты YouTube-канала «АВТО БУ», практически невозможно продавить пальцем покрытие немецкого хэтчбека. Кроме того, машина славится надежной антикоррозийной обработкой, за счет чего подержанные Volkswagen Golf IV в наши дни доступны на рынке без повреждений. Но к кузову стоит присмотреться внимательнее, так как наличие ржавчины может свидетельствовать о том, что машина попала в ДТП.

Техническая составляющая

Блогеры с канала «АВТО БУ» подчеркивают, что лучше всего покупать «Гольфы», выпущенные в 2002 или 2003 году, так как большинство неполадок уже устранено. Также опытные автолюбители рекомендуются отказаться и от использования АКПП, несмотря на их неубиваемость — обслуживание «автоматов» обойдется дороже МКПП.

1,4-литровый мотор лучше покупать в поздних модификациях, так как в них решена проблема выдавливания масла. 1,6-литровый агрегат, получивший массовое распространение, славится простотой конструкции, ремонтопригодностью и высоким ресурсом. 2-литровый движок встречается редко, но отличается повышенной надежностью. 2,3-литровый двигатель отличается динамичностью, но покупать хэтчбек с ним не стоит, так как прежние владельцы обычно не жалели мотор и выдавливали из него все. Также Volkswagen Golf IV оснащался и установками V6, но с этими агрегатами надо быть осторожными — такие авто часто использовались для стритрейсинга.

Салон

Интерьер Volkswagen Golf обычно хорошо сохраняется в течение 250 000-300 000 км — в салоне износ не заметен, но это уже проблема при покупке машины, что не позволяет определить настоящий пробег. При выборе немецкого хэтчбека на вторичном рынке стоит уделить внимание определению пробега, иначе не следует даже рассматривать к покупке. Если на одометре указана отметка в 200 000 км, но затерт руль, поцарапана панель и сиденья «не первой свежести», то эту цифру можно умножать в два раза, как советуют эксперты с канала «АВТО БУ».

Фото: экстерьер и интерьер Volksswagen Golf Iv, источник: Volkswagen

Единственным минусом четвертого «Гольфа» является солидный возраст. Именно по этой причине многие автомобилисты отказываются покупать немецкий хэтчбек, считая его безнадежно устаревшим.