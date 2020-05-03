Показан хэтчбек ВАЗ-2118 – предшественник «Весты»

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Каким он был?

Накануне в сети появились снимки хэтчбека ВАЗ-2118, являющегося предшественником LADA Vesta. Прототип был выпущен в 2008 году, а создавался он по обходным технологиям – это несостоявшийся проект С. Хэтчбек разрабатывали наряду с седаном, но пятидверка, в отличие от четырёхдверного авто, получила более 60 изменений.

Главным из них стал 1,8-литровый двигатель мощностью 112 «лошадей». Пару мотору составляла 6-диапазонная МКПП с тросиковым приводом. Этот силовой агрегат соответствовал эко-стандартам «Евро-4» и «Евро-5». Также данный мотор мог похвастаться максимально надёжным пуском в холодных условиях.

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В рамках проекта С «АвтоВАЗ» создавал оригинальную архитектуру с передним приводом и 2,0-литровый движок. Также разработчики планировали выпустить АКПП и дизельный мотор. Хэтчбек ВАЗ-2118 позиционировался как семейный автомобиль – у него были увеличены габариты, приятный внешний дизайн и комфортный салон с качественными материалами отделки.

Также автомобиль мог похвастаться повышенным уровнем безопасности – краш-тесты прототипа с так называемым кузовом «Магма» набрали 13 баллов из 16 согласно EuroNCAP. Автомобили семейства «Силуэт» планировалось запустить в серию в 2012 году, однако по инициативе Renault-Nissan создание абсолютно новых моделей было заморожено. В 2014-м «АвтоВАЗ» окончательно похоронил проект С.