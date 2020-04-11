Новая KIA Optima может стать убийцей Toyota Camry на рынке: От «урода» не осталось и следа

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Муки выбора между «корейцами» и «японцами», которые практически сравнялись в цене.

Если в прошлом эксперты ориентировались на стоимость транспортного средства, то в данном случае это не имеет смысла поскольку конкуренты практически равны. По их словам, новая KIA Optima может стать убийцей Toyota Camry на российском рынке.

Если верить производителю, то стоимость «Оптимы» шестого поколения варьируется в районе 1 272 000 — 2 372 000 миллиона рублей. В свою очередь ценник на «Камри» немного выше, но не критично — 1 654 000 — 2 604 000 миллиона рублей.

При этом эксперты уверены, что от «урода» не осталось и следа. Новый седан обзавёлся: уменьшенной крышкой багажника; покатой кровлей; обновлёнными зеркалами, которые переместились на дверную панель и светодиодной оптикой, выполненной в виде сплошного моноблока. Более того, максимальные комплектации получат фары на LED-матрицах, что придаст KIA Optima уверенный внешний вид.

Что касается силовой установке, то именно здесь «Оптима» целенаправленно двигается в сторону Toyota Camry с желанием «завалить». Под капотом KIA Optima разместились: 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 180 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 195-сильный гибридный мотор. Второй агрегат базируется на «атмосфрнике», электрическом двигателе и 6-диапазонным «автоматом.

Стоит отметить, что в репертуаре «Камри» есть более мощные агрегаты, но зато нет коробки передач, которая может заряжаться от солнечных батарей, размещённых на крыше корейского седана.

«Покупка новой Оптимы станет выгодным вложением, даже во времена экономического кризиса», — уверены эксперты.