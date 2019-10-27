В Сочи представили LADA Vesta с вариатором

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Российский седан и его ближайшие версии тоже получат новую трансмиссию.

26 октября текущего года в ходе региональной конференции дилеров, проходящей в Сочи, компания «АвтоВАЗ» провела презентацию LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive. Стоит сказать, что продажи обновленного российского бюджетника стартуют уже в скором времени.

Под капотом новой «Весты» в версии Exclusive расположился французский мотор объемом 1,6 литра с отдачей 113 лошадиных сил, работающим в паре с японским вариатором Jatco JF015E. Отмечается, что такой бесступенчатой трансмиссией уже в июле укомплектовали LADA XRAY Cross.

От привычных версий с МКПП или «роботом» новая LADA Vesta отличается новым оттенком «Дайвинг», усиленной тонировкой задних стекол, антенной «акулий плавник», пересмотренными колесными дисками и аэродинамическими зеркалами, обладающими способностью складываться. Салон обновленной «Весты» может похвастаться более глубокими подстаканниками, кожаным рулевым колесом с кнопкой обогрева, электрическими стеклоподъемниками с доводчиками, тканевыми сиденьями и другим селектором КПП.

Как сообщают СМИ, на рынке LADA Vesta с вариатором ожидается в ноябре, а кроме того, 113-сильный мотор и вариатор получат еще LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.