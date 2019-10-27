Эксперт о Mitsubishi Lancer X с пробегом: «Ещё одна причина не покупать «АвтоВАЗ»

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Популярный блогер объяснил, почему этого «японца» смело можно называть альтернативой новой «Весте».

В обзоре Марата Бороды представлен Mitsubishi Lancer X в самом популярном сочетании на вторичном отечественном рынке: 2-литровый мотор с механической коробкой передач. По словам автомобилиста, ему хватило нескольких минут, чтобы понять – эта машина едет очень и очень круто: «Я удивлён, насколько крутящий у него мотор, насколько приятно она едет. На механике ездить – самое оно. Что тебе ещё надо, братик, если ты молодой и энергичный?».

Салон у Mitsubishi Lancer X с пробегом оставляет желать лучшего, но это и неудивительно, ведь машине уже исполнилось 11 лет, и для своего возраста она, так или иначе, выглядит очень достойно. Эксперт убежден, что это авто многие недооценили, ведь на «вторичке» России не так уж и много качественных и «драйвовых» машин по цене новой LADA Vesta. У «Лансера» плохая шумоизоляция, очень дешманский пластик, очевидная экономия на некоторых комплектующих, но на всё это, считает блогер, хочется закрывать глаза.

«Это ещё одна причина не покупать «АвтоВАЗ». Как же мягко она едет через любые рельсы или выбоины в дороге! Настоящая японская булочка», – не скрывает восторгов автолюбитель, уточняя, что Mitsubishi Lancer X – это та самая машина, о которой втайне мечтает молодёжь, покупая условную новую «Весту», потому о «японце» должны узнать как можно больше людей.