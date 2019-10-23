Блогер рассказал, какие проблемы ожидают владельцев подержанного Lifan Solano

Сегодня, 04:00

При покупке китайского седана со «вторички» необходимо знать то, что он часто используется таксистами.

Многие россияне в погоне за дешевым автомобилем, рассматривают к покупке Lifan Solano, но при этом могут столкнутся с определенными проблемами, используя. Ведущий канала «АвтоПроблемы» раскрыл слабые стороны китайского бюджетного седана.

Большинство автолюбителе знают, что «Солано» укомплектовали двигателем, сделанным в Китае, но корни его японские – данный мотор построили на базе агрегата от Toyota. При этом, указанная силовая установка не вызывает никаких нареканий, кроме некоторых сбоев в электронике.

При движении с еще непрогретым мотором Lifan Solano начинает дергаться, а также повышается вибрация в агрегате – владельцы регулируют подушку двигателя или обклеивают его эластичным материалом, чтобы избежать данного недостатка. При пробеге в 2 500 км на китайском седане начинает свистеть дроссельный узел, а регулятор холостого хода может выйти из строя при 15-тысячном километраже. В зимний период может подклинивать педаль газа по причине отмерзающих тросиков из-за попадания влаги.

Хлипкие хомуты патрубков на «Солано» часто являются причиной утечки охлаждающей жидкости, а при пробеге в 40 000 км может протечь радиатор. Ресурс ремня ГРМ на китайском «бюджетнике» с 1,6-литровым мотором составляет 60 000 км, но при его обрыве поршни не загибают клапаны. На 1,8-литровом движке стоит цепь ГРМ, способная выходить 150 000 км и блогер рекомендует регулярно проверять ее натяжение, чтобы избежать неприятностей.

5-позиционная МКПП, работающая в паре с моторами на Lifan Solano, не отличается долговечностью, но особых проблем не доставит. При этом владельцы немало жалуются на сцепление, которое начинает пробуксовывать уже при 20 000 км. Также появляется гул в коробке передач при сбросе газа на второй передаче при пробеге от 30 000 км – автомобиль нуждается в замене подшипников первичного вала. Подвеска на «Солано» начинает скрипеть еще при 20 000 км, но чаще это происходит зимой.

Еще на этом пробеге появляются стуки, избавиться от которых можно только после протяжки элементов подвески. Не избежал проблем и салон китайского седана, который с течением времени изнашивается и расшатывается, а лакокрасочное покрытие на Lifan Solano оставляет желать лучшего.