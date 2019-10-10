Обзорщик о новой Mazda 6: «Машина, которая «выглядит», но не «является»

Сегодня, 16:24

Спортивная и подтянутая, «мечта любого подкачанного паренька» - какая она на самом деле, последняя «Мазда 6», разбирался эксперт.

Блогер YouTube-канала «Клубный сервис» поделился обзором и мнением о новинке 2019 года – новой Mazda 6, которую назвал «машиной, которая «выглядит» но не «является».

Внешность Mazda 6 действительно впечатляет спортивными, агрессивными линиями. Японские дизайнеры и инженеры отлично справились с задачей создать недорогой привлекательный автомобиль, который будет хорошо продаваться, ведь что и говорить, но большинство «любит глазами», а новинка доставляет эстетическое удовольствие.

Однако, чтобы создать максимально «недорогой» автомобиль, из машины пришлось «вытряхнуть все, что стоит денег», отметил блогер. И наилучшим образом под такое определение подпадает Mazda 6 в комплектации Active – вторая «снизу»: нет даже бесключевого доступа, отсутствует камера заднего вида.

Под капотом у авто расположен 2-литровый 149-сильный бензиновый двигатель, а в салоне «оставили даже кожаный руль». Поэтому нельзя назвать машину совсем «пустой». Автомобиль снабдили светодиодной оптикой. По мнению блогера, эту опция нельзя назвать «архиполезной», но «это модно и привлекает». Притягивает взгляд и новая решетка радиатора с «большим пятаком по центру», хотя на деле она плохо закреплена и будет «ходить ходуном» на высоких скоростях.

Что касается салона, то дизайн передней панели неплох – «с претензией если не на роскошь, то на чувство стиля». Однако тут же взгляд падает на «тряпку» обшивки сидений, которая и на вид, и на ощупь удручает. «Маздовская» мультимедийная система способна работать с различными навигаторами, но для заливки в нее необходимой прошивки потребует денег. При этом стоимость новой Mazda 6 «на минималках» и без того составляет 1,6 млн рублей.

При росте выше 185 см достаточно трудно «попасть» в машину – «нужно сложиться и упаковаться», отметил высокий блогер.

Но не все так плохо. Сидеть за рулем новой «Мазды 6» достаточно приятно, машина хорошо «рулится», однако особого «драйва» даже в режиме sport ждать не приходится. «Обычный семейный седан», - констатирует блогер, при этом отмечая, достаточно высокую жесткость подвески и «слабую» шумоизоляцию днища. Поэтому «юзать» новую Mazda 6 лучше на ровных городских дорогах, чтобы не чувствовать каждую кочку «пятой точкой» и не слушать «грохот» при езде по гравию.