Владелец УАЗ «Патриот» с ГБО на метане оставил первый отзыв: «Горючка почти халявная»

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Радость водителя «Патриота» от дешевого топлива не передать словами.

Блогер Михаил Подольнов рассказал, что недавно поставил на свой УАЗ «Патриот» газобаллонное оборудование, работающее на метане, и успел проехать на новой топливной системе чуть больше 100 км. Как сказал владелец, больше всего ему нравится смотреть на стрелку датчика уровня бензина во время езды и видеть, что она не шевелится.

Назвать средний расход газового топлива на «Патриоте» автор пока еще не готов, поскольку успел заправиться пока только один раз на 22 «куба» за 350 рублей, однако цены его уже несказанно радуют, ведь метан стоит в 3 раза дешевле, чем бензин и солярка. «Горючка почти халявная», – сообщил он.

Помимо этого владелец УАЗ «Патриот» оставил первый отзыв и о динамике внедорожника при езде на газе: потеря мощности, которой страшатся многие автомобилисты, подумывающие о переходе на ГБО на метане, действительно присутствует, но проявляется в основном во время подъемов в гору, особенно если ехать на 5-передаче. Но стоит только перейти на «4-ку», и проблема уходит, тяга появляется снова.

Из-за того, что для снижения давления газа он проходит через специальный редуктор, а вместе с тем снижается и его температура, его приходится нагревать с помощью подключения редуктора к системе охлаждения УАЗ «Патриот». В итоге после запуска внедорожника он прогревается за счет бензина, и только после того, как температура повысится до 50 градусов, система переключается на метановое ГБО.

Устанавливают сам газовый баллон в багажном отделении, закрепив его на раме болтами. При желании систему можно расширить и поставить второй или даже третий баллон – на первом баллоне сбоку есть кран, предназначенный для их спаривания. Места при одном баллоне в багажнике УАЗ «Патриот» остается еще достаточно – чтобы это продемонстрировать, владелец сам забрался в багажник и показал, что он может там с комфортом разместиться. Но добавил, что если будет ставить второй баллон, то не станет еще больше урезать багажный отсек и поставит его под днище внедорожника.