Эксперт рассказал, насколько надежен Opel Astra G с пробегом: Мечта экономного водителя

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Проблемные вопросы и достоинства автомобиля составлены на основе отзывов владельцев.

Автор YouTube-канала «АвтоПроблемы» рассказал, насколько надежен Opel Astra G с пробегом. Автомобиль второго поколения выпускался с 1998 по 2008 год. По словам эксперта, подвеска «Астры» - это мечта экономного водителя, ее срок службы рассчитан на сотни тысяч километров с минимумом вложений. Из запчастей со временем понадобится замена сайлентблоков, пружин и стоек стабилизаторов, которые, и на многих современных автомобилях не славятся надежностью.

Двигатель объемом 1,2 литра с 16-клапанной головкой блока цилиндров хоть и славится своей надежностью, но все же имеются недостатки. Одной из проблем является износ заслонок изменяемой геометрии впускного коллектора. Что касается 8-клапанных 1,6-литровых двигателей, то они способны прослужить при своевременном обслуживании до 500 тыс. километров пробега. Остальные версии моторов также выносливы. Эксперт советует своевременно проводить замену ремня ГРМ раз в 60 тыс. километров, а также уделять особое внимание свечам.

На Opel Astra G с механической КПП со временем начинается люфт рычагов, который легко устранить самостоятельно. Автоматизированная КПП славится своей надежностью и по уходу за ней рекомендуется регулярно менять масло каждые 60 тыс. километров пробега. При своевременном уходе первый капитальный ремонт коробки передач может понадобится на пробеге около 200 тыс. километров.

Подводя итог, эксперт категорически не советует приобретать Opel Astra G с 1,2 и 2,2-литровым двигателем, а также с дизельными моторами, обслуживание которых обойдется значительно дороже. В остальном автомобиль с пробегом довольно надежный.