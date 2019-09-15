Рестайлинговая LADA 4x4 появится на рынке в начале 2020 года

Сегодня, 15:10

Согласно информации, предоставленной специализированными изданиями, сборка обновленной LADA 4x4 начнется на «АвтоВАЗ» не позже конца 2019 года. На рынке рестайлинговый российский внедорожник появится в январе или в феврале 2020 года.

Модернизированная «Нива» получит фейслифтинг, заключающийся в переработанных бамперах с интегрированными противотуманными осветителями, однако рестайлинг не коснется фар и кузовных деталей. В салоне российского внедорожника после обновления появится новая «приборка» и центральный тоннель, пересмотренные сиденья, задний диван с подголовниками и плафон со встроенной системой вызова «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сообщается, что изменениям не подвергнутся технические параметры – LADA 4x4 по-прежнему будет приводиться в действие 1,7-литровым 83-сильным мотором с 5-диапазонной «механикой». В настоящее время, ценник на рестайлинговую «Ниву» пока держится в секрете.