Владельца Renault Duster возмутили «косяки» в работе дилеров: «А вы и дальше проходите ТО у официалов!»

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Водителю на нулевом техосмотре поставили «палёные» расходники.

Возмутительное событие произошло пару дней назад. В сообществе «ВКонтакте» автомобилист рассказал о том, что свой Renault Duster с 2-литровым мотором и механической коробкой передач он приобрёл совсем недавно, в начале 2019 года, и за это время успел проехать на нём всего-то 14,5 тысяч километров.

Время подошло к прохождению нулевого технического осмотра, и автовладелец, недолго думая, отправился к официальным дилерам. По словам водителя, сначала он думал, что всё прошло нормально, однако сегодня ему пришлось менять самостоятельно масло, и когда он полез в моторный отсек своего французского кроссовера, то обнаружил, что болт на защите был закручен не до конца, из-за чего его и закусило: «Не по резьбе поставили, ну что за дураки?»

После того, как защита была установлена так, как и должно было быть изначально, оказалось, что ещё и масляный фильтр был установлен не заводской, а «паленый», хотя автомобилист утверждал, что для своего Renault Duster перед поездкой к «официалам» он купил именно оригинальный расходник. Такие «косяки» в работе дилеров автолюбителя искренне возмутили, и он даже признался, что очень хочет взглянуть им в глаза после всего этого и написать жалобу в соответствующие инстанции.

Когда была обнаружена такая проблема, водитель Renault Duster решил направиться к своему знакомому механику, чтобы тот подсказал, как ему быть. И специалист достаточно быстро сумел определить, что фильтр от официалов – действительно подделка. Эксперт считает, что не нужно говорить о том, что автолюбителя попытались обмануть, ведь не исключено, что мастера просто что-то перепутали, установив ему не тот фильтр.

«Тут, скорее всего, небрежность, но не попытка развода. Но я бы 100 раз подумал прежде, чем ехать к ним опять. А вы и дальше проходите ТО у официалов», – лаконично резюмировал специалист, уточнив, что по возможности лучше находиться вместе с официальными дилерами во время проведения ТО на Renault Duster, чтобы избежать подобных «косяков».