Блогер о плюсах и минусах Hyundai Creta: «Маневренный, экономичный, но шумный»

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Корейский кроссовер отличается высоким уровнем комфорта и надежностью, но при этом по мелочам может доставить «сюрпризы».

Hyundai Creta все чаще и чаще встречается на российских дорогах, что говорит о его растущей популярности. Ведущий канала «Сибирь» на YouTube рассказал о плюсах и минусах корейского кроссовера 2017 года выпуска.

Подкапотное пространство рассматриваемой «Креты» занимает 1,6-литровый мотор, работающий в паре с МКПП и полным приводом. Среди преимуществ Hyundai Creta 2017 года блогер назвал хорошо работающий подогрев сидений, экономичный двигатель, вместительный салон, маневренность кроссовера – в зимний период легко удается выехать со дворов, отмечает автовладелец.

В числе недостатков Hyundai Creta блогер отметил дешевый царапающийся пластик на передней панели салона, короткие передачи на МКПП, отсутствие шумоизоляции, слабая обзорность, широкие пороги, из-за чего можно вымазать штаны при посадке, небольшой багажник и непрочный металл, из-за чего образуются вмятины. Владелец подчеркивает, что за два года эксплуатации с «Кретой» ничего не случилось и он сам ничего в ней ремонтировал, кроме замены масла.

В целом, блогер остался доволен Hyundai Creta и в ближайшее время не думает менять машину. Обзорщик подчеркивает, что машина подойдет исключительно для городской черты, а для выездов на природу не годится, так как неровности «Крета» цепляет днищем и порогами. «Маневренный, экономичный, но шумный», - закончил обзор автолюбитель.