Самые возрастные владельцы LADA ездят на LADA 4x4

Сегодня, 14:09

Эксперты из «АВТОСТАТ» в ходе исследований получили информацию, что средний возраст обладателей LADA 4x4 достигает 42 года. Это выяснили аналитики при проведении опросов отечественных автомобилистов.

Также специалисты выяснили, что владельцы «Нивы» являются самыми возрастными среди всех любителей поездить на машинах бренда LADA. Россияне, которым исполнился 41 год ездят на LADA Largus и LADA XRAY. Автомобилисты в возрасте 37 лет используют для передвижения LADA Vesta, LADA Granta, LADA Kalina и классические «вазовские» авто.

Интересно, что наиболее молодыми автолюбителями стали владельцы LADA Priora, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109 – на таких машинах ездят россияне, возраст которых составил 34 года. В ходе проведенных исследований специалисты обработали больше 240 000 анкет опрошенных россиян в возрасте от 18 до 65 лет. При этом большее внимание уделялось моделям, число которых по данным анкет достигло не менее 150 штук.