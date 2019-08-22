Hyundai представил тизер нового концепт-кара 45 EV Concept

Сегодня, 19:00

Будущая электрическая концепция будет представлена на популярном мотор-шоу во Франкфурте.

В преддверии проведения масштабного мероприятия, южно-производитель Hyundai решил заинтриговать ценителей с помощью нового концепт-кара 45 EV Concept. Предварительная информация о технических характеристиках новинки не поступала, но разработчики утверждают, что автомобиль с электрифицированной силовой установкой будет символизировать дизайн модели Hyundai EV.

Из представленного тизерного ролика можно отметить установленный на задней двери спойлер и уникальные светодиодные фонари. Помимо этого, просматривается угловатый дизайн кузова и подсвечиваемый логотип модели. Конструкторы Hyundai сообщили, что 45 EV будет иметь уникальный экстерьер, элементы которого можно настраивать под себя. По словам разработчиков, «модели будущего станут индивидуальными жилыми помещениями».

Кроме модели 45 EV Concept, на автовыставке в Германии Hyundai представит и другие свои новинки включая гиперкар – i10.