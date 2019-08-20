Владелец 2-летней Hyundai Creta пожаловался на рассыпавшийся катализатор: «Дилер меня мягко послал»

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«Кореец» не успел проехать и 80 000 км, как ему потребовался дорогостоящий ремонт.

Водитель Hyundai Creta 2017 года выпуска рассказал об этом в тематическом сообществе «ВКонтакте» о популярном корейском кроссовере. На днях он начал замечать, что его автомобиль попросту «не едет», потому владельцу «Креты» пришлось озаботиться поездкой к дилерам. И «официалы» водителя разочаровали.

Специалисты признали, что единственно верный диагноз в данной ситуации – рассыпавшийся катализатор, при этом случай, естественно, был признан не гарантийным, что разочаровало автомобилиста. Дилеры вменяли ему заправку некачественным бензином, в то время как владелец Hyundai Creta убеждал их, что никогда не экономил на топливе для своего «железного коня».

«Но всё без толку, дилер меня мягко послал. Бодаться с ним смысла я не вижу, всё равно ничего не доказать», – сокрушается автолюбитель в сети, уточняя, что альтернативу ему также предложили. Специалисты посоветовали вырезать катализатор Hyundai Creta и поставить «обманку» или пламегаситель, только вот данная операция чревата неприятными последствиями, которые коснутся экологических норм.

«Было Евро-5, а станет Евро-3, и больше, по их словам, ни на что не повлияет», – растерянно рассказывает водитель. При этом, без «обманки» тут обойтись нельзя, ведь в ином случае у кроссовера будет постоянно гореть «чек», а полноценная замена катализатора на оригинальный агрегат будет стоить владельцу автомобиля под 50 000 рублей.

Водителю проблемной Hyundai Creta посоветовали идти разбираться к «официалам», чтобы случай всё-таки признали гарантийным, однако он объяснил, что уже сталкивался с их пренебрежительным отношением, и более терпеть не намерен: «До этого я по другому поводу полтора года искал правду, столько судов было. Своего добился, но больше не хочу, буду ездить на Евро-3».