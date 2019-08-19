Блогер провел тест-драйв УАЗ «Патриот» с АКПП: «В гору не заехал, но все равно порадовал»

Сегодня, 08:49

Обновленный российский внедорожник пока уступает своей классической версии на «ручке».

Недавно вышел УАЗ «Патриот» с АКПП, который вызвал широкий резонанс среди автолюбителей. Ведущий канала «Популярная механика» провел тест-драйв обновленного российского внедорожника.

Интересно, что под капотом рестайлингового «Патриота» расположился все тот же 2,7-литровый 150-сильный агрегат, который теперь сочетается с 6-позиционной АКПП от компании Punch. Трансмиссия имеет ресурс в 320 лошадиных сил, таким образом создавая для российского внедорожника солидный запас мощности.

Что касается внешности, то она тоже немного преобразилась – автомобиль получил черную глянцевую радиаторную решетку, 18-дюймовые колеса и серый эксклюзивный цвет кузова. В салоне нового УАЗ «Патриот» блогера порадовали новые сиденья-ковши, а также новая мультимедийная система с возможностью синхронизации со смартфоном и обладает улучшенным изображением с камеры заднего обзора.

Продолжение... Больше «шумки», а шума меньше? Чем LADA Granta FL 2019 лучше Toyota Camry 55 – блогер Обозреватель попытался продемонстрировать преимущества «Гранты» над «Камри», сравнив решения для акустического комфорта в обеих машинах. В остальном, российский внедорожник с АКПП фактически ничем не отличается от классического «Патриота».

Блогер протестировал УАЗ «Патриот» с «автоматом» на бездорожье – российский внедорожник легко преодолел все препятствия, на крутую гору заехать не смог, в отличие от «Патриота» с МКПП. «В гору не заехал, но все равно порадовал», - высказался обзорщик.