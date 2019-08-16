Обзорщица откровенно рассказал об «убийце Крузака» Isuzu D-Max: «Он лучше, чем ты ожидаешь»

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Данный «японец» – едва ли не единственный пикап на отечественном рынке, достойный внимания.

Естественно, забывать о Mitsubishi L200 никак нельзя, но популярная обзорщица Елена Лисовская уверенно заявила, что внешне обновленный L200 похож на «пчелиную матку», и покупать его ей ну никак не хочется, поскольку внешность пикапа для неё также важна, как и его функциональные возможности.

Девушка озаботилась приобретением автомобиля для своего отца, и что примечательно, ей был нужен именно пикап: «Чтобы не только проезжать где угодно, но и в чтоб в багажном отделении что угодно провозить». Забавен тот факт, что о том, что в России продаётся Isuzu D-Max, автоледи и вовсе не знала до тех пор, пока не принялась искать себе нужный автомобиль.

Для этого «японца» был устроен длительный тест-драйв, в ходе которого он проехал как по серьезному бездорожью и магистралям, так и по городу, при этом средний расход у него не превысил отметки в 11 литров на 100 км, что можно назвать очень даже приличным результатом. В качестве силового агрегата в «топе» предлагается 3-литровый дизельный двигатель на 177 «лошадок», с которым Isuzu D-Max едет очень даже хорошо.

Автомобилистка заявила, что ни разу не попадала в ситуацию, когда этому японскому пикапу просто не хватило бы тяги, и она понять не может, почему большинство критиков ругают данное авто именно за слабую динамику: «Может, у них другая машина была?». При этом, в плане проходимости и надежности Isuzu D-Max смело можно называть «убийцей Крузака», ведь он ни в чем не уступает своему легендарному конкуренту, а стоит – куда дешевле.

«Автомобиль не шикарный, но утилитарный и внутри более-менее удобный. В нём есть много опций, которых в пикапе видеть никак не привык. Он явно лучше, чем ты от него ожидаешь», – подвела оптимистичный итог обзорщица.