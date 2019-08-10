Назван ТОП-10 самых доступных «бюджетника» на авторынке в России

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Аналитики провели исследование и представили рейтинг автомобилей, покупка которых не понесет существенных «дыр» в семейном бюджете.

На первом месте топ-10 самых доступных «бюджетников» расположена LADA Granta. Согласно подсчетам, с января по июль 2019 года дилерами было продано порядка 74 634 тыс. экземпляров серийной линейки «Гранта». Ее средняя стоимость составила 524 тыс. рублей.

Следующим в списке стал японский седан Datsun on-DO, стоимость которого составляет около 562 тыс. рублей. Третью строчку занимает еще одна отечественная модель LADA 4x4, по цене около 564 тыс. рублей.

Далее за финалистами расположились Datsun mi-DO (618 тыс. рублей) и Renault Sandero (691 тыс. рублей). Помимо этих моделей в топе оказались LADA Largus (704 тыс. рублей), Lifan – Solano (708 тыс. рублей) и Lifan X50 (734 тыс. рублей). Замыкает список «бюджетников» авторынка России Chevrolet Niva средняя цена которой составляет 751 тыс. рублей.

Стоит отметить, что данные наблюдения проводятся регулярно и многие модели, вошедшие в рейтинг, неоднократно оказывались лидерами продаж.