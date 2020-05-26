Дразнит медведя. Макгрегор отказался признавать Хабиба величайшим бойцом UFC

Сегодня, 14:30

Передразнивания, судя по всему, будут происходить до реванша.

Своего главного врага в октагоне и вне его Конор Макгрегор нашел в россиянине Хабибе Нурмугамедове. При любой возможности он подкалывает его на просторах социальных сетей и пытается тем самым вызвать на повторный бой несмотря на то, что свой шанс он уже потратил, досрочно проиграв Орлу в октябре 2017. Теперь же Конор отказался принимать решение, согласно которому Хабиба записали в главные бойцы UFC на сегодняшний день. Вместо этого он восхитился Андерсоном Силвой и, конечно же, собой.

«Андерсон Силва занимает первое место в списке величайших бойцов в истории ММА С учётом количества триумфов нокаутом в трёх дивизионах, а также чемпионства в двух из них я занимаю второе место, если не делю первое», - заявил вызывающе Макгрегор

Бывший чемпион в двух весовых категориях прекрасно понимает, что сейчас Хабиб посвятил себя заботе над отцом, находящимся в тяжелом состоянии из-за коронавируса, потому позволяет себе любые колкости в адрес Нурмугамедова. Тем не менее, цель у Конора одна – «подразнить медведя» и дать ему второй бой.

К счастью, поклонники все понимают, а потому уже успели поднять Магрегора на смех, напомнив ему, что для второго номера он больно много раз проигрывал. У Нурмугамедова же нет ни одного поражения, но Конору до здравых аргументов никогда особо не было дела, что он и доказывает своими выступлениями в октагоне.