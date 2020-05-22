У Павла Погребняка обнаружили коронавирус

Вчера, 11:52

О результатах тестирования 36-летнего нападающего «Урала» на COVID-19 сообщил официальный сайт клуба.

Павел Погребняк оказался в числе инфицированных коронавирусом. Тест на COVID-19 у футболиста оказался положительным после повторного исследования свердловским управлением Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ФК «Урал».

В сообщении на сайте клуба отмечается, что кроме 36-летнего Погребняка в команде инфицированных не выявлено. Сам Павел чувствует удовлетворительно, заболевание коронавирусом у него протекает в лёгкой форме. В данный момент за состоянием нападающего регулярно следят врачи. Пока футболист эту информацию не прокомментировал.

Напомним, Павел Погрябняк — один из самых успешных форвардов современной России. В лучшие годы футболист играл в питерском «Зените», немецком «Штутгарте», английских «Фулхэме» и «Рединге».

Чемпионат России по футболу планируется возобновить 21 июня. «Урал» с 25 очками занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. В текущем сезоне Павел Погребняк сыграл за екатеринбуржцев 14 матчей и забил 4 гола.