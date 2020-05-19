Тяжеловес Харитонов рассказал, как побьет «железного» Майка Тайсона

19-05-2020, 17:30

Бой может собрать «Олимпийский», уверен российский спортсмен.

Российский тяжеловес смешанных единоборств Сергей Харитонов внес ясность в ситуацию относительно поединка с «железным» Майком Тайсоном. Легенда мирового бокса по окончанию карантина планирует мировое турне, в котором проведет несколько показательных боёв. Харитонов убежден, что это его время блистать и уже говорит о бое с Тайсоном, как о чем-то свершившемся.

Владимир Хрюнов, промоутер, который занимается продвижением Харитонова уже взялся за то, чтобы противником Тайсона стал именно его подопечный.

«Есть большая вероятность, что Майк Тайсон приедет в Россию, и проведет здесь поединок. Я предложил ему в соперники тебя, и Тайсон согласился», - уверяет Хрюнов.

Естественно, не обошлось без условностей. Харитонов рассказал, как побьет Майка. Тайсон уже далеко не тот бойкий юноша, коим был в лучшие годы своей карьеры. Бой будет не 12-раундовым, ограничатся четырьмя периодами. Также безопасности ради перчатки в 14 унций заменят на 16. Тем не менее, все пройдет по боксерским правилам и, как уверен Харитонов, «соберет Олимпийский».

53-летний Майк Тайсон недавно объявил, что занят восстановлением спортивной формы. Занимается этим тренер Рафаэль Кордейро. Легендарный боксер намерен провести выставочные поединки по всему миру, потому неудивительно, что даже бойцы смешанных единоборств хотят принять участие.