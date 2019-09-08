Пока Кадони «жуёт сопли», Орлова намерена родить ребёнка от другого

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Даже в 41-летнем возрасте Ольга готова рискнуть и обзавестись малышом.

Наверно, у обладательниц имени Ольга особая судьба, ведь 2 ведущие «Дом-2» с этим именем страдают от одиночества и отсутствия мужского плеча рядом. Ольга Бузова, в отличие от коллеги Орловой, говорит об этом при каждом удобном случае, но крайне редко заикается о детях. Каково же было удивление фанатов, Орлова в своем Instagram-аккаунте заявила, что намерена родить ребёнка от достойного мужчины. Видимо, сейчас в ее поле зрения потенциальных отцов нет.

Пока Кадони «жуёт сопли», его «любовница» Ольга в открытую говорит о своих намерениях. Очевидно, что, если бы она считала Влада настоящим мужчиной, то уже давно между ними был бы роман. Но телезвезда ждет другого, хотя после развода с Александром Кармановым в 2004 году так и не встретила вторую половинку. Между тем, в Сети неоднократно появлялись снимки с заметно подросшим животом. Но рождения малыша крайне опасно для нее, ведь все дело в возрасте.

Осенью телеведущей исполнится 42 года. Роды в ее возрасте считаются поздними и небезопасны, как для матери, так и будущего малыша. Именно поэтому многие звезды прибегают к суррогатному материнству, но говорить об этом Ольге еще рано – сначала ей нужно обзавестись ухажером.