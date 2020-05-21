В Кузбассе вандалы надругались над военным памятником — полиция начала проверку

Вчера, 13:20

Мемориальный комплекс в сквере им. Жукова в Новокузнецке теперь чаще патрулирует Росгвардия.

В Кузбассе полиция начала проверку по факту хулиганских действий группы лиц, которые надругались над военным памятником. Инцидент произошёл в Новокузнецке, в местном сквере им. Жукова, где расположен музей военной техники. Местная жительница сняла на видео, как вандалы справляли нужду на один из танков, о чём сообщила в эфире программы «Утро с мэром» на городском телеканале.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал действия неизвестных у военного памятника надругательством над мемориальным комплексом и призвал женщину свидетельствовать о происшествии в полиции.

Правоохранители уже отчитались о начале разбирательства. При этом в городском отделе МВД подчеркнули — обращений по факту действий вандалов к ним не поступало. Сотрудник пресс-службы Наталья Маслакова заявила, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Тем временем, было решено усилить патрулирование близ сквера им. Жукова и памятников во избежание повторения вандализма.

Музей военной техники под открытым небом был открыт в 2015 году по случаю 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс включает в себя целый ряд танков, бронированных машин и артиллерийских орудий времён ВОВ и послевоенных лет.