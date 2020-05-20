На больное. В России участилось мошенничество с объявлениями по работе

Вчера, 17:55

Аферисты берут за основу работу тестировщика мобильных приложений.

Работа в период карантина рискует стать дефицитным предложением, в особенности, когда на этом теперь пытаются наживаться аферисты. Репортеры Газеты.ru сообщают, что обжились мошенники в вакансиях, связанных с мобильными приложениями. Опыта от соискателей не требуют, особых претензий никогда не имеют. Вместо этого они просят установить программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону, а после этого получают средства через банковские приложения.

«Мошенники попадают в личный кабинет клиента и снимают там деньги, при этом возможность подтвердить все с помощью SMS или уведомления у них имеется ровно такая же, как и у самого пользователя», - отметили обнаружившие проблему эксперты.

Представители МВД отмечают, что попыток мошенничества в данном разделе вакансий всегда больше остальных. Люди, которые потеряли за время карантина работу, готовы на все, лишь бы вернуться на рабочее место и порой из-за этого теряют бдительность, потому и попадаются на подобную «удочку».