Вчера, 17:38

Израильский военный экспер высоко оценил открытость лидера России, которую он показал в статье о Второй мировой войне.

фото: peg;base64, wikimedia

Яков Кедми ранее возглавлял секретную службу Израиля, уверен, что Владимир Путин одной статьёй обозначил мелкость лидеров Запада. Экс-разведчик уверен, никто из них не смог бы написать ничего подобного.

Кедми отметил, изначально была публикация о начале Второй мировой в The National Interest. Редактор этого издания США Дмитрий Саймс, продолжил экс-разведчик, серьёзный и объективный политолог Штатов. Путин выбрал тему статьи не просто так. Яков Кедми уверен, сейчас в США «свобода слова» не позволяет публиковать в СМИ мнение мировых лидеров уровня Путина. Президент России описал реальную роль Запада в начале Второй мировой и реальный вклад западных держав в победу над Гитлером.

Израильский экс-разведчик уверен, Путин достиг уровня, который позволяет лидеру ведущей мировой державы написать статью, как он видит глобальную катастрофу ХХ века. Кедми уверен, что именно это и отличает лидера России от всех политиков Запада, ни Макрон, ни Трамп, ни Меркель не высказывали ничего подобного. Единственным лидером Запада, подобным Путину, израильский разведчик считает лишь Рузвельта. Также таковым может быть лидер Китая. Однако, Пекин предпочитает высказываться менее однозначно.

Яков Кедми отметил, все тезисы Путина можно проверить в документах, которых рассекретила Россия, в том числе и разведывательные материалы.

Путин ничего не прячет и не скрывает. Этим показывает величие России и мелочность западных партнёров.