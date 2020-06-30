В США пояснили предложение к Турции по выкупу российских С-400

Вчера, 10:50

Стоимость контракта между Москвой и Анкарой на поставку зенитных комплексов — 2,5 млрд долларов, сумму сенаторы заложат в американский бюджет нацобороны на 2021 год.

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Сначала о намерении США выкупить у Турции комплексы С-400 сообщило издание Defense News. Поправку предложил Джон Тьюн.

Сенатор-республиканец пояснил, что поправка позволит разрешить возникшие у США и Турции разногласия. Вашингтон готов купить у Анкары С-400, которые ей поставляет Москва. Пентагон опасается, Россия предусмотрела возможность «утечек» с С-400 секретной информации при совместной эксплуатации с истребителями F-35 Lightning II, которые относятся к 5 поколению и производятся в США. Действующий контракт предусматривает поставку Анкаре больше 100 самолётов. Вашингтон приостановил его действие.

Взамен, продолжил сенатор, от Турции требуется дать обещание не приобретать на полученные от США деньги военное оборудование, которое не совмещается со стандартами НАТО. Поправку Тьюна поддержал конгрессмен Джим Риш, который предложил при отказе Анкары ввести антитурецкие санкции через 30 дней, после того, как закон вступит в силу. При этом, Турцию никто не спросил, желает ли она продавать С-400, и может ли сделать это без согласия Москвы.

Таким образом, США продолжают действовать по отношению к Анкаре методом кнута и пряника. Спрос на американское оружие на рынке падает. Конгрессмены серьёзно озабочены, что российские системы стали популярны даже у стран НАТО. Реакция Турции на предложение американского Сената пока не известна.